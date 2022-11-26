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В Украине уже восстановили более 70% мобильных сетей: где самая тяжелая ситуация

Фото: специалисты восстановили 73% мобильных сетей в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине восстановили уже 73% мобильных сетей, однако часть регионов до сих пор без связи. Самая тяжелая ситуация в Донецкой и Запорожской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минцифры.

"Ощутимо улучшилась ситуация со связью в Кировоградской, Днепропетровской, Волынской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Житомирской областях. Благодаря мощной работе энергетиков мобильные операторы переподключили там половину базовых станций", - говорится в сообщении.

Также стабилизировалась связь в Черкасской, Львовской, Ровенской, Винницкой и Черновицкой областях. Однако в остальных областях еще есть проблемы со связью, особенно в Донецкой и Запорожской областях.

Украинцам советуют не перезагружать сеть и при необходимости пользоваться национальным роумингом. Также пользователей призывали файлы, фото и видео отправлять с помощью Wi-Fi.

Напомним, сейчас на всей территории Украины действуют аварийные и стабилизационные отключения света, поскольку дефицит электроэнергии все еще составляет 25%.

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