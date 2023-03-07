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В Україні вже третій раз за день оголосили масштабну повітряна тривога (відбій)

Ілюстративне фото: в Україні вже третій раз за день оголосили масштабну повітряна тривога (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні у вівторок, 7 березня, вже втретє оголосили масштабну повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Станом на 14:35 в Україні пішли відбої по областях.

Станом на 14:15 повітряну тривогу оголошено в усіх регіонах країни.

Оголошення сигналу небезпеки, як і у два попередні рази, пов'язують зі зльотом російського винищувача МіГ-31К, який може бути носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

Зазначимо, що першу за сьогоднішній день тривогу оголосили о 10:40, вона тривала близько 30 хвилин.

Другу тривогу було оголошено о 12:00, вона тривала 20 хвилин.

Як повідомлялося раніше, російські військові тримають на бойовому чергуванні в Чорному морі чотири ракетоносії з близько 24 "Калібрами".

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