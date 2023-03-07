Масштабна тривога в Україні, росіяни підняли в повітря МіГ-31К

В Україні сьогодні, 7 березня оголосили масштабну повітряну тривогу. Її пов'язують з активністю ворожого винищувача МіГ-31К, який здатний нести ракети "Кинжал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Станом на 10:39 мапа повітряних тривог виглядає так:

Причини тривоги

За даними моніторингових груп, причиною масштабної тривоги може бути зліт російського МіГ-31К, який є носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", її наші засоби ППО не можуть перехопити.

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник також повідомляє про зліт російського винищувача МіГ-31К.

Нагадаємо, що також росіяни тримають на бойовому чергуванні в Чорному морі чотири ракетоносії, що також становить загрозу завдання ударів.

Також ми писали про те, що Росія продовжує готуватися до можливих ракетних атак і може завдати точкових ударів по Україні.

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