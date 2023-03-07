ua ru
Вт, 07 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні вже третій раз за день оголосили масштабну повітряна тривога (відбій)

Новость на русском →
Вівторок 07 березня 2023 14:19
В Україні вже третій раз за день оголосили масштабну повітряна тривога (відбій) Ілюстративне фото: в Україні вже третій раз за день оголосили масштабну повітряна тривога (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні у вівторок, 7 березня, вже втретє оголосили масштабну повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Станом на 14:35 в Україні пішли відбої по областях.

Станом на 14:15 повітряну тривогу оголошено в усіх регіонах країни.

В Україні вже третій раз за день оголосили масштабну повітряна тривога (відбій)

Оголошення сигналу небезпеки, як і у два попередні рази, пов'язують зі зльотом російського винищувача МіГ-31К, який може бути носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

Зазначимо, що першу за сьогоднішній день тривогу оголосили о 10:40, вона тривала близько 30 хвилин.

Другу тривогу було оголошено о 12:00, вона тривала 20 хвилин.

Як повідомлялося раніше, російські військові тримають на бойовому чергуванні в Чорному морі чотири ракетоносії з близько 24 "Калібрами".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України воздушная тревога
NEWS
Літак, 9 дронів та понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ
Літак, 9 дронів та понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ
DAILY
Як війна змінила команду Зеленського і що відбувається у трикутнику влади
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Як війна змінила команду Зеленського і що відбувається у трикутнику влади