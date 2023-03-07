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В Украине уже третий раз за день объявили масштабную воздушную тревогу (отбой)

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Вторник 07 марта 2023 14:19
В Украине уже третий раз за день объявили масштабную воздушную тревогу (отбой) Иллюстративное фото: в Украине уже третий раз за день объявили масштабную воздушную тревогу (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине во вторник, 7 марта, уже третий раз объявили масштабную воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 14:35 в Украине пошли отбои по областям.

По состоянию на 14:15 воздушная тревога объявлена во всех регионах страны.

В Украине уже третий раз за день объявили масштабную воздушную тревогу (отбой)

Объявление сигнала опасности, как и в предыдущие два раза, связывают со взлетом российского истребителя МиГ-31К, который может быть носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Отметим, что первую за сегодняшний день тревогу объявили в 10.40, она длилась около 30 минут.

Вторая тревога была объявлена в 12:00, она длилась 20 минут.

Как сообщалось ранее, российские военные держат на боевом дежурстве в Черном море четыре ракетоносителя с около 24 "Калибрами".

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