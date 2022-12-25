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В Україні вже працюють над тим, щоб Patriot було більше, - посол

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Україна, Неділя 25 грудня 2022 11:07
В Україні вже працюють над тим, щоб Patriot було більше, - посол Фото: посол України у США Оксана Маркарова (mof gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні вже працюють над тим, щоб США передали більше систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України у США Оксани Маркарової в ефірі телемарафона.

"Ми можемо не тільки очікувати, а і працюємо над цим. Я можу процитувати президента Зеленського на його прес-конференції з Байденом; "Я можу сказати дякую за системи Patriot і наступний меседж - що нам треба більше Patriot". Я сподіваюсь, що ми зможемо контрактувати на майбутнє деякі системи", - сказала вона.

За її словами, вже є конкретні результати візиту президента Володимира Зеленського до США.

"З моменту виходу президента з Конгресу там дуже сильно активізувався процес ухвалення рішень. Ми вже маємо за добу, поки поверталися до України, конкретні серйозні результати - і законопроект про можливість притягнення російських злочинців до відповідальності у США, і допомога Україні на 45 млрд доларів, і поправка про надання повноважень прокурору США про використання конфіскованих російських активів в якості допомоги Україні, і робота по безпековому пакету, в якому є Patriot, але там не тільки вони, там багато нових спроможностей", - додала Маркарова.

Як повідомлялося, в Конгрес США внесли законопроект про держфінансування на 2023 рік на суму 1,7 трлн доларів. З яких передбачається виділення 44,9 млрд доларів допомоги Україні та союзникам по НАТО.

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