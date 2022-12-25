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В Украине уже работают над тем, чтобы Patriot было больше, - посол

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Украина, Воскресенье 25 декабря 2022 11:07
В Украине уже работают над тем, чтобы Patriot было больше, - посол Фото: посол Украины в США Оксана Маркарова (mof gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине уже работают над тем, чтобы США передали больше систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в США Оксаны Маркаровой в эфире телемарафона.

"Мы можем не только ожидать, но и работаем над этим. Я могу процитировать президента Зеленского на его пресс-конференции с Байденом; "Я могу сказать спасибо за системы Patriot и следующий месседж - что нам нужно больше Patriot". Я надеюсь, что мы сможем контрактовать на будущее некоторые системы", – сказала она.

По ее словам, уже есть конкретные результаты визита президента Владимира Зеленского в США.

"С момента выхода президента из Конгресса там очень сильно активизировался процесс принятия решений. Мы уже имеем за сутки, пока возвращались в Украину, конкретные серьезные результаты - и законопроект о возможности привлечения российских преступников к ответственности в США, и помощь Украине на 45 млрд долларов, и поправка о предоставлении полномочий прокурору США об использовании конфискованных российских активов в качестве помощи Украине, и работа по пакету безопасности, в котором есть Patriot, но там не только они, там много новых возможностей", - добавила Маркарова.

Как сообщалось, в Конгресс США внесли законопроект о госфинансировании на 2023 год на сумму 1,7 трлн долларов. Из которых предполагается выделение 44,9 млрд долларов помощи Украине и союзникам по НАТО.

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