В Україні знову дефіцит електроенергії: чи будуть відключення світла
Дефіцит в енергосистемі України зафіксували у понеділок, 11 грудня. Але відключення світла по Україні поки не будуть вводити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
"В енергосистеми дефіцит потужності. Причини - недостатній обсяг генерації на тлі високого рівня споживанні в країні", - йдеться у повідомленні.
Сьогодні одразу три енергоблоки не включились в роботу у визначений час через продовження аварійного ремонту. На інших блоках теплоелектростанцій тривають аварійні та планові ремонтні роботи, а сонячні електростанції не можуть працювати на максимум через хмарність.
Дефіцит становить об'єму роботі щонайменше двох додаткових блоків теплових електростанцій. "Укренерго" залучає аварійну допомогу з Румунії (з 10:00 до 17:00) та з Польщі (з 11:00 до 14:00).
В Україні не вводять графіки відключень світла через дефіцит в енергосистемі. Але українців закликають бути заощадливими.
"Ліміти споживання в регіонах не запроваджувались, графіки відключень не вводилися та не прогнозуються", - йдеться у повідомленні.
Ситуація зі світлом в Україні
Наразі ситуація зі світлом в Україні стабільна, але через постійні російські обстріли у прифронтових регіонах спостерігаються перебої.
Так, після нічної атаки у Києві були знеструмлені споживачі. За попередніми даними, після обстрілу без світла були 120 споживачів.
В Україні три дні поспіль фіксували рекордно високий рівень споживання електроенергії. В "Укренерго" прогнозують, що українцям доведеться пережити ще кілька напружених тижнів.
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