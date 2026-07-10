В Україні вводять банкноту 2000 гривень: коли вона з'явиться та як виглядатиме

Головне: Дата виходу : Банкнота надійде в обіг 4 вересня 2026 року.

: Банкнота надійде в обіг 4 вересня 2026 року. Причини введення банкноти: Частка тисячогривневих купюр в обігу сягнула критичних 55%, а середня зарплата в Україні зросла до 30 961 гривні.

Частка тисячогривневих купюр в обігу сягнула критичних 55%, а середня зарплата в Україні зросла до 30 961 гривні. Оптимізація логістики : Новий номінал дозволить державі та банкам суттєво скоротити витрати на перевезення та зберігання готівки.

: Новий номінал дозволить державі та банкам суттєво скоротити витрати на перевезення та зберігання готівки. Характеристики: На купюрі зображений поет-шістдесятник Василь Стус. Купюра матиме понад 20 сучасних елементів захисту від підробки.

Характеристики нової 2000 гривневої банкноти

Голова НБУ також повідомив, що нова банкнота вийде в обіг 4 вересня цього року - у день пам'яті Василя Стуса.

Захист банкноти: Нова купюра містить щонайменше 20 сучасних елементів захисту, що суттєво посилює її безпеку від фальшування, хоча українська валюта й без того є однією з найбільш захищених у світі, наголосив Пишний.

Фото: Банкнота номіналом 2 000 гривень (лицьовий бік)

На 2000 гривневій банкноті зображений Василь Стус - видатний український поет, перекладач, політв'язень та дисидент, один із найяскравіших представників руху шістдесятників.

Його портрет розміщено на лицьовому боці нової купюри, а праворуч від портрета можна розгледіти його підпис (В. Стус).

Фото: глава Нацбанку презентував купюру номіналом 2000 грн, такий вигляд вона має з двох сторін (РБК-Україна)

У лівому нижньому кутку великим жирним шрифтом нанесено число "2000", перед яким розміщено графічний символ гривні "₴". Також вертикальний номінал "2000" видніється на захисній стрічці праворуч.

Номінал словом: Праворуч уздовж краю вертикально нанесено напис "ДВІ ТИСЯЧІ".

Текстові написи:

У верхньому лівому кутку - "НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ".

У верхній правій частині - "УКРАЇНА" разом із державним гербом (Тризубом).

Також банкнота має елементи захисту та графічні символи. У верхньому лівому кутку нанесено серійний номер червоним кольором.

Банкнота виконана переважно у фіолетово-синіх та рожевих тонах.

Чому на купюрі зобразили саме Василя Стуса

Пишний пояснив, що візуальний ряд гривні історично відображає тяглість нашої культури від Київської Русі до сучасності, і постать Стуса ідеально завершує цей хронологічний ряд на банкноті найвищого номіналу.

Голова НБУ назвав видатного поета "совістю нації" та моральним абсолютом, чия готовність боротися за правду до кінця максимально відгукується в серці кожного українця, який сьогодні захищає свободу.

Пишний також зізнався, що остаточну крапку у виборі персоналії поставили українські діти, які під час конкурсу від Музею грошей без жодних підказок зобразили на ескізах нових купюр саме Василя Стуса.

"Музей грошей НБУ запропонував дітям зобразити історичну постать, яку вони хотіли б бачити на банкнотах. Шість дитячих робіт на банкнотах нового номіналу зобразили саме Василя Стуса. Після цього у мене особисто не було жодних сумнівів", - сказав голова НБУ.

Навіщо Україні новий номінал

За словами голови Національного банку України, запуск нового номіналу зумовлений потребою в оптимізації готівкового обігу та логістичних процесів.

Зокрема, у 2025 році Нацбанк перевіз сотні тонн банкнот номіналами 200, 500 та 1000 гривень (вага транспортування лише 200-гривневих купюр склала 224 тонни, 500-гривневих - 264 тонни, а 1000-гривневих - 245 тонн). Впровадження більшого номіналу має суттєво розвантажити цю систему.

Оптимізація логістики: Заміщення новою банкнотою купюр номіналом 1000 грн скоротить витрати на логістику у 2 рази, номіналу 500 грн - у 4 рази, а номіналу 200 грн - у 10 разів.

Економія коштів: Скоротяться загальні витрати держави на транспортування, обслуговування та зберігання готівки.

Стимул для заощаджень: Нова купюра сприятиме тезаврації (заощадженню) саме в національній валюті, а не в іноземній.

Як заявив пишний, за останні 7 років обсяг готівки в обігу суттєво зріс - приблизно з 390 мільярдів гривень до понад 970 мільярдів гривень. Це зумовлено як номінальним зростанням масштабів української економіки, так і ціновими факторами.

Попри збільшення маси готівки, частка безготівкових розрахунків картками стрімко зростає. У 2019 році вона становила 82%, на момент повномасштабного вторгнення - 90%, а у 2026 році досягла 96% за кількістю операцій. Війна не зупинила цей процес.

Потреба в готівці під час війни: Досвід повномасштабної війни продемонстрував значну цінність готівки для забезпечення стійкості на прифронтових територіях та під час кризових ситуацій, коли населенню необхідна впевненість у доступності грошей.

Економічні передумови введення 2000 гривень

Голова національного банку пояснив потреби введення нової банкноти:

Зміна структури банкнот: Частка банкнот найвищого номіналу в обігу є традиційним тригером для введення нового номіналу. У 2019 році перед введенням купюри у 1000 гривень частка 500-гривневих банкнот досягла 55%. Станом на 1 липня 2026 року частка банкнот номіналом 1000 гривень також сягнула критичної позначки у 55%.

Зростання заробітних плат: Порівняно з 2019 роком, коли середньомісячна зарплата складала трохи більш як 10 000 гривень, у травні 2026 року вона зросла втричі - до 30 961 гривні. Раніше для видачі середньої зарплати найбільшими купюрами потрібно було 20 банкнот, а до введення номіналу 2000 гривень - уже 30 банкнот.

Інфляційні та курсові чинники: З моменту введення попереднього номіналу (у 2019 році порівняно з 2006-м) ціни за індексом інфляції зросли в 4,5 раза, а у 2026 році порівняно з 2019-м - удвічі. Офіційний середньорічний курс гривні до долара за ці роки також змінився, і вартість 100 доларів США у 2025-2026 роках (понад 4100 грн) тепер удвічі перевищує новий номінал у 2000 гривень.

Інші переваги від введення нового номіналу: