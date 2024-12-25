В Україні ввели графіки відключення світла через масовану атаку РФ

Графіки відключення світла запровадили в Україні у середу, 25 грудня. Причина - масований обстріл ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Як зазначаються енергетики, у зв'язку з масштабною ракетною атакою в Україні застосовані заходи обмеження споживання.
"Графіки застосування відключень у вашому регіоні – дізнавайтесь на сайті та офіційних сторінках вашого обленерго", - йдеться у повідомленні.
Варто додати, що на тлі масованого обстрілу у мережі повідомляли про відключення світло. Електроенергія зникла у Києві та низці областей України.
Росіяни звечора 24 грудня випустили по Україні дрони. Проте вночі Повітряні сили ЗСУ повідомили також про пуски ракет.
Зокрема, ворог також випустив крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря. Крім того, були зафіксовані пуски балістичних ракет.
Відомо, що під масованим обстрілом перебуває Харків. Також вибухи лунали у Дніпрі і Полтавській області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.