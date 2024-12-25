В Україні ввели графіки відключення світла через масовану атаку РФ

Масована атака ворога

Росіяни звечора 24 грудня випустили по Україні дрони. Проте вночі Повітряні сили ЗСУ повідомили також про пуски ракет.

Зокрема, ворог також випустив крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря. Крім того, були зафіксовані пуски балістичних ракет.

Відомо, що під масованим обстрілом перебуває Харків. Також вибухи лунали у Дніпрі і Полтавській області.

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