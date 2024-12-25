В Украине ввели графики отключения света из-за массированной атаки РФ

Массированная атака врага

Россияне вечером 24 декабря выпустили по Украине дроны. Впрочем, ночью Воздушные силы ВСУ сообщили также о пусках ракет.

Однако враг также выпустил крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря. Кроме того, были зафиксированы пуски баллистических ракет.

Известно, что под массированным обстрелом находится Харьков. Также взрывы раздавались в Днепре и Полтавской области.

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