В Україні ввели в експлуатацію ще дві потужні газові свердловини

"Укргазвидобування" ввело в експлуатацію дві високодебітні свердловини потужність понад 200 тис. кубометрів на добу разом. Обидві пробурені на одному родовищі: на одній з них пробурено бічний стовбур, друга – введена в експлуатацію після буріння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Перша свердловина була пробурена ще у 1975 році, але з часом перейшла до бездіючого фонду через технічні ускладнення.
Щоб відновити цю свердловину з високим дебітом було прийнято рішення про буріння бічного стовбура та подальшого проведення кількох стадій гідророзриву пласта. Такий підхід виявився успішним, що забезпечило додаткових понад 100 тис. куб. м блакитного палива.
Друга - оціночно-експлуатаційна свердловина також забезпечує понад 100 тис. кубометрів газу. Результат забезпечили вдалий вибір місця її розташування на північному контурі, а також проведення чотирьох стадій гідророзриву пласта.
Раніше голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що цьогорічна зима буде першою для України, яку пройдемо завдяки газу власного видобутку без імпорту.
Чернишов повідомив, що планується "зберегти темпи 7%-го зростання добичі газу" на рік. "Наша мета на наступний рік 14 млрд кубічних метрів тільки за рахунок "Нафтогазу", - сказав він, відзначивши важливість збільшення видобутку і у приватних компаній.