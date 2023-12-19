В Україні ввели в експлуатацію ще дві потужні газові свердловини

Перша свердловина була пробурена ще у 1975 році, але з часом перейшла до бездіючого фонду через технічні ускладнення.

Щоб відновити цю свердловину з високим дебітом було прийнято рішення про буріння бічного стовбура та подальшого проведення кількох стадій гідророзриву пласта. Такий підхід виявився успішним, що забезпечило додаткових понад 100 тис. куб. м блакитного палива.

Друга - оціночно-експлуатаційна свердловина також забезпечує понад 100 тис. кубометрів газу. Результат забезпечили вдалий вибір місця її розташування на північному контурі, а також проведення чотирьох стадій гідророзриву пласта.

Раніше голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що цьогорічна зима буде першою для України, яку пройдемо завдяки газу власного видобутку без імпорту.