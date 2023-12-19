В Украине ввели в эксплуатацию еще две мощные газовые скважины

"Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию две высокодебитные скважины мощностью более 200 тыс. кубометров в сутки вместе. Обе пробурены на одном месторождении: на одном из них пробурен боковой ствол, второй – введен в эксплуатацию после бурения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Первая скважина была пробурена еще в 1975 году, но со временем перешла в бездействующий фонд из-за технических осложнений.
Чтобы восстановить эту скважину с высоким дебитом, было принято решение о бурении бокового ствола и последующего проведения нескольких стадий гидроразрыва пласта. Такой подход оказался успешным, что обеспечило дополнительные свыше 100 тыс. куб. м голубого топлива.
Вторая – оценочно-эксплуатационная скважина также обеспечивает более 100 тыс. кубометров газа. Результат обеспечили удачный выбор местоположения на северном контуре, а также проведение четырех стадий гидроразрыва пласта.
Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявил, что нынешняя зима будет первой для Украины, которую пройдем благодаря газу собственной добычи без импорта.
Чернышев сообщил , что планируется "сохранить темпы 7%-го роста добычи газа" в год. "Наша цель на следующий год 14 млрд кубических метров только за счет "Нафтогаза", – сказал он, отметив важность увеличения добычи и у частных компаний.