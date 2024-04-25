В Україні ввели додаткові підстави для звільнення з роботи

Як зазначила депутат, нова підстава для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця - набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено до позбавлення волі або іншого покарання, що виключає продовження роботи, або що призвело до втрати довіри роботодавця до нього.

Також вносяться застереження до правил внутрішнього трудового розпорядку стосовно дій або бездіяльності працівника, що можуть сприяти державі-агресору.

Крім того, додаються нові підстави:

- Дії працівника, які можуть сприяти державі-агресору, на об'єктах стратегічного значення.

- Невиконання правил внутрішнього трудового розпорядку.

Геращенко висловила жаль, що не були враховані правки до другого читання, "які захищали працівника від свавілля роботодавця під приводом "невиконання внутрішніх правил", під які можна підвести будь-які дії".