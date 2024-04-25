В Украине ввели дополнительные основания для увольнения с работы

Верховная рада внесла изменения в Кодекс законов о труде Украины по установлению дополнительных оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ирину Геращенко в Telegram.
Как отметила депутат, новое основание для расторжения трудового договора по инициативе работодателя - вступление в законную силу приговора суда, которым работник приговорен к лишению свободы или иному наказанию, исключающему продолжение работы, или что привело к потере доверия работодателя к нему.
Также вносятся оговорки в правила внутреннего трудового распорядка относительно действий или бездействия работника, которые могут способствовать государству-агрессору.
Кроме того, добавляются новые основания:
Геращенко выразила сожаление, что не были учтены правки ко второму чтению, "которые защищали работника от произвола работодателя под предлогом "несоблюдения внутренних правил", под которые можно подвести какие-угодно действия".
Напомним, Минэкономики подготовило проект нового Трудового кодекса, облегчающий увольнение с работы. Согласно проекту, работодатель имеет право по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор с работником в случае его отказа от изменения трудового договора, а также по причине экономического, технологического, структурного или аналогичного характера.