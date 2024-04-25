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В Украине ввели дополнительные основания для увольнения с работы

Фото: Рада приняла закон о новых основаниях для увольнения с работы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада внесла изменения в Кодекс законов о труде Украины по установлению дополнительных оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ирину Геращенко в Telegram.

Как отметила депутат, новое основание для расторжения трудового договора по инициативе работодателя - вступление в законную силу приговора суда, которым работник приговорен к лишению свободы или иному наказанию, исключающему продолжение работы, или что привело к потере доверия работодателя к нему.

Также вносятся оговорки в правила внутреннего трудового распорядка относительно действий или бездействия работника, которые могут способствовать государству-агрессору.

Кроме того, добавляются новые основания:

  • - действия работника, которые могут способствовать государству-агрессору, на объектах стратегического значения.
  • - несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка.

Геращенко выразила сожаление, что не были учтены правки ко второму чтению, "которые защищали работника от произвола работодателя под предлогом "несоблюдения внутренних правил", под которые можно подвести какие-угодно действия".

 

Напомним, Минэкономики подготовило проект нового Трудового кодекса, облегчающий увольнение с работы. Согласно проекту, работодатель имеет право по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор с работником в случае его отказа от изменения трудового договора, а также по причине экономического, технологического, структурного или аналогичного характера.

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