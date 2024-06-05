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В Україні втретє за добу масштабна тривога: в чому причина

Середа 05 червня 2024 15:45
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В Україні втретє за добу масштабна тривога: в чому причина Фото: в Україні втретє за добу масштабна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В усіх областях України, втретє за добу, оголошено повітряну тривогу. Попереджають про зліт ворожого винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 15:37, як й згадувалось вище, повітряну тривогу оголошено по усій території України.

В Україні втретє за добу масштабна тривога: в чому причина

Фото: карта повітряних тривог станом на 15:37 (alerts.in.ua)

Попереджають про зліт МІГ-31К

Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) заявили про зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Ахтубінськ, який розташований у Астраханській області.

Варто додати, що МіГ-31К є носієм ракет "Кинджал".

Не перша масштабна тривога

Перед цим в Україні вже двічі оголошували масштабну тривогу протягом доби.

Зранку вона була пов'язана зі зльотом МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, а в обід - через зліт винищувача з аеродрому Ахтубінськ.

Обстріл України у ніч на 5 червня

У ніч на 5 червня ворог застосував проти України 27-м ударних дронів типу Shahed-131/136. Частину було запущено з Курська, Російської Федерації, іншу - з тимчасово окупованого Криму.

Під час захисту вдалось знищити 22 БпЛА.

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