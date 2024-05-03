В Україні втретє за день оголосили масштабну тривогу через зліт МіГ-31К

Росія може завдати ракетного удару по Україні на Великдень

У Повітряних силах ЗСУ не виключають можливих атак російських військ по Україні у Великодню ніч (5 травня), та заявили про готовність відбиття ймовірних нападів противника.

Також Центр протидії дезінформації РНБО України застерігає про можливі ракетні провокації з боку Росії під час Великодніх свят.

Додамо, в Україні під час Великодніх свят чергуватимуть понад 7 тисяч рятувальників та понад 2200 одиниць спецтехніки для реагування на можливі надзвичайні ситуації.

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