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В Україні втретє за день оголосили масштабну тривогу через зліт МіГ-31К

Фото: в Україні втретє за день оголосили масштабну тривогу (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

По всій Україні, ввечері п'ятниці, 3 травня, оголошена масштабна повітряна тривога. Причина - зліт російського МіГ-31К.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та мапу повітряних тривог.

Спочатку повітряна тривога була оголошена у Києві, а через декілька хвилин поширилася по всій території України.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", - повідомили у Повітряних силах.

Мапа повітряних тривог станом на 20:37

Оновлено 20:55

У повітряних силах повідомили про відбій ракетної загрози.

При цьому повітряна тривога досі триває в Полтавській та Кіровоградській областях через бойову роботу по ворожих розвідувальних БПЛА.

Росія може завдати ракетного удару по Україні на Великдень

У Повітряних силах ЗСУ не виключають можливих атак російських військ по Україні у Великодню ніч (5 травня), та заявили про готовність відбиття ймовірних нападів противника.

Також Центр протидії дезінформації РНБО України застерігає про можливі ракетні провокації з боку Росії під час Великодніх свят.

Додамо, в Україні під час Великодніх свят чергуватимуть понад 7 тисяч рятувальників та понад 2200 одиниць спецтехніки для реагування на можливі надзвичайні ситуації.

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Війна в УкраїніПовітряна тривога