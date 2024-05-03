В Україні втретє за день оголосили масштабну тривогу через зліт МіГ-31К

По всій Україні, ввечері п'ятниці, 3 травня, оголошена масштабна повітряна тривога. Причина - зліт російського МіГ-31К.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та мапу повітряних тривог.
Спочатку повітряна тривога була оголошена у Києві, а через декілька хвилин поширилася по всій території України.
"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", - повідомили у Повітряних силах.
У повітряних силах повідомили про відбій ракетної загрози.
При цьому повітряна тривога досі триває в Полтавській та Кіровоградській областях через бойову роботу по ворожих розвідувальних БПЛА.
У Повітряних силах ЗСУ не виключають можливих атак російських військ по Україні у Великодню ніч (5 травня), та заявили про готовність відбиття ймовірних нападів противника.
Також Центр протидії дезінформації РНБО України застерігає про можливі ракетні провокації з боку Росії під час Великодніх свят.
Додамо, в Україні під час Великодніх свят чергуватимуть понад 7 тисяч рятувальників та понад 2200 одиниць спецтехніки для реагування на можливі надзвичайні ситуації.
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