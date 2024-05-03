В Украине третий раз за день объявили масштабную тревогу из-за взлета МиГ-31К

Россия может нанести ракетный удар по Украине на Пасху

В Воздушных силах ВСУ не исключают возможных атак российских войск по Украине в Пасхальную ночь (5 мая), и заявили о готовности отражения вероятных нападений противника.

Также Центр противодействия дезинформации СНБО Украины предостерегает о возможных ракетных провокациях со стороны России во время Пасхальных праздников.

Добавим, в Украине во время Пасхальных праздников будут дежурить более 7 тысяч спасателей и более 2200 единиц спецтехники для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.