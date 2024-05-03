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В Украине третий раз за день объявили масштабную тревогу из-за взлета МиГ-31К

Фото: в Украине третий раз за день объявили масштабную тревогу (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

По всей Украине вечером пятницы, 3 мая, объявлена масштабная воздушная тревога. Причина - взлет российского МиГ-31К.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

Сначала воздушная тревога была объявлена в Киеве, а через несколько минут распространилась по всей территории Украины.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", - сообщили в Воздушных силах.

Карта воздушных тревог по состоянию на 20:37

Обновлено 20:55

В Воздушных силах сообщили об отбое ракетной угрозы.

Россия может нанести ракетный удар по Украине на Пасху

В Воздушных силах ВСУ не исключают возможных атак российских войск по Украине в Пасхальную ночь (5 мая), и заявили о готовности отражения вероятных нападений противника.

Также Центр противодействия дезинформации СНБО Украины предостерегает о возможных ракетных провокациях со стороны России во время Пасхальных праздников.

Добавим, в Украине во время Пасхальных праздников будут дежурить более 7 тысяч спасателей и более 2200 единиц спецтехники для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.

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Война в УкраинеВоздушная тревога