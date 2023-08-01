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В Україні втретє за день оголосили масштабну повітряну тривогу

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Вівторок 01 серпня 2023 15:37
В Україні втретє за день оголосили масштабну повітряну тривогу Фото: у низці регіонів України оголосили повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Вдень вівторка, 1 серпня, по всій території України оголошено сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Попередньо, повітряну тривогу оголошено у зв'язку зі зльотом ворожого винищувача МіГ-31К в повітряному просторі Росії. Він є потенційним носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку нашим засоби ППО складно перехопити.

Зауважимо - це вже третя масштабна повітряна тривога за добу.

Оновлено в 15:45.

У Києві було оголошено про відбій повітряної тривоги. Також відбої пішли і в решті областей України.

В Україні втретє за день оголосили масштабну повітряну тривогу

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс у своєму мікроблозі в Twitter розповіла, що змушена була також працювати з укриття під час повітряної тровоги. Однак вона зауважила, що українці не були злякані та продовжували виконувати свої справи.

"Але якщо так має бути, значить так має бути. Українські люди не залякані. Вимкніть телефони, продовжуйте працювати під землею", - написала вона.

Ракетні удари РФ по Україні

Нагадаємо, що країна-агресор часто атакує мирні міста України з повітря. Так, цієї ночі ворог цинічно атакував цивільні об'єкти у Харкові дронами "Шахед".

Додамо, що вчора окупанти поцілили ракетами "Іскандер" по технікуму та житловій 9-поверхівці в Кривому Рогу. Внаслідок чого понад 80 людей постраждали, а ще 6 загинули. Деталі цієї атаки можна дізнатися в нашому матеріалі за посиланням.

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Війна Росії проти України воздушная тревога
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