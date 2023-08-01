В Украине третий раз за день объявили масштабную воздушную тревогу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Предварительно воздушная тревога объявлена в связи со взлетом вражеского истребителя МиГ-31К в воздушном пространстве России. Он является потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую нашим средствам ПВО сложно перехватить.

Заметим – это уже третья масштабная воздушная тревога в сутки.

Обновлено в 15:45.

В Киеве было объявлено об отбое воздушной тревоги. Также отбои пошли и в остальных областях Украины.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в своем микроблоге в Twitter рассказала, что вынуждена была также работать из укрытия во время воздушной тревоги. Однако она отметила, что украинцы не были напуганы и продолжали выполнять свои дела.

"Но если так должно быть, значит так должно быть. Украинские люди не запуганы. Выключите телефоны, продолжайте работать под землей", - написала она.

Ракетные удары РФ по Украине

Напомним, что страна-агрессор часто атакует мирные города Украины с воздуха. Так, в эту ночь враг цинично атаковал гражданские объекты в Харькове дронами "Шахед".

Добавим, что вчера оккупанты попали ракетами "Искандер" по техникуму и жилой 9-этажке в Кривом Роге. В результате более 80 человек пострадали, а еще 6 погибли. Подробности этой атаки можно узнать в нашем материале по ссылке.

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