В Україні встановлять нові камери автоматичної фіксації порушень ПДР: де саме

У Тернополі встановлять камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Точних адрес установки радарів поки не названо.
Про це заявив начальник управління транспортних мереж та зв'язку Тернополя Олег Вітрук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.
За його словами, встановлення в Тернополі та на трасах навколо міста камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху зможе знизити кількість порушень правил дорожнього руху, а також принесе до місцевого бюджету нові надходження.
"У 2022 році було внесено зміни до бюджетного кодексу України, яким передбачено відрахування 10% від штрафів за порушення швидкісного режиму до місцевих бюджетів. Прийняття цього рішення забезпечить покращення безпеки дорожнього руху на вулицях та збільшить надходження до бюджету", - заявив Вітрук.
Нагадаємо, що за перевищення швидкості руху більш ніж на 20 кілометрів на годину передбачено штраф у розмірі 340 гривень. За перевищення встановлених обмежень швидкості на понад 50 кілометрів на годину – 1700 гривень.
Раніше ми писали, що штрафи за порушення правил дорожнього руху, виписані камерами автоматичної відеофіксації порушень, знову повернуть до програми "Дія".
Також РБК-Україна повідомляло, що кияни можуть забрати евакуйований автомобіль за допомогою "Дії". Це значно спростило процедуру повернення транспорту зі штрафмайданчиків.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.