В Україні встановлять нові камери автоматичної фіксації порушень ПДР: де саме

У Тернополі встановлять камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Точних адрес установки радарів поки не названо.

Про це заявив начальник управління транспортних мереж та зв'язку Тернополя Олег Вітрук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

За його словами, встановлення в Тернополі та на трасах навколо міста камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху зможе знизити кількість порушень правил дорожнього руху, а також принесе до місцевого бюджету нові надходження.

"У 2022 році було внесено зміни до бюджетного кодексу України, яким передбачено відрахування 10% від штрафів за порушення швидкісного режиму до місцевих бюджетів. Прийняття цього рішення забезпечить покращення безпеки дорожнього руху на вулицях та збільшить надходження до бюджету", - заявив Вітрук.

Нагадаємо, що за перевищення швидкості руху більш ніж на 20 кілометрів на годину передбачено штраф у розмірі 340 гривень. За перевищення встановлених обмежень швидкості на понад 50 кілометрів на годину – 1700 гривень.