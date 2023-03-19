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В Украине установят новые камеры автоматической фиксации нарушений ПДД: где именно

Фото: в Тернополе установят новые камеры автоматической фиксации нарушений ПДД (t.me/patrolpolicezp)
Автор: Константин Широкун

В Тернополе установят камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Точные адреса установки радаров пока не названы.

Об этом заявил начальник управления транспортных сетей и связи Тернополя Олег Витрук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

По его словам, установка в Тернополе и на трассах вокруг города камер автоматической фиксации нарушений ПДД сможет снизить количество нарушений ПДД, а также принесет в местный бюджет новые поступления.

"В 2022 году были внесены изменения в бюджетный кодекс Украины, которым предусмотрено отчисление 10% от штрафов за нарушение скоростного режима в местные бюджеты. Принятие данного решения обеспечит улучшение безопасности дорожного движения на улицах и увеличит поступление в бюджет", - заявил Витрук.

Напомним, что в за превышение скорости движения более чем на 20 километров в час предусмотрен штраф в размере 340 гривен. За превышение установленных ограничений скорости более чем на 50 километров в час – 1700 гривен.

Ранее мы писали, что штрафы за нарушение ПДД, выписанные камерами автоматической видеофиксации нарушений, снова вернут в приложение "Дія".

Также РБК-Украина сообщало, что киевляне могут забрать эвакуированный автомобиль с помощью "Дії". Это значительно упростило процедуру возвращения транспорта со штрафплощадок.

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ТернопольПДР