В Украине в шестой раз объявили масштабную воздушную тревогу: сообщают о взлете МиГ-31К
В Украине в шестой раз за день объявили масштабную воздушную тревогу, которая распространилась на все регионы страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
В Воздушных силах ВСУ сообщают, что причиной воздушной тревоги является взлет истребителя МиГ-31К и связанная с этим ракетная угроза.
До окончания воздушной тревоги всех просят находиться в укрытиях, или по возможности соблюдать правило "двух стен".
Где объявлена тревога
По состоянию на 23:40 карта воздушных тревог в Украине выглядит следующим образом:
Стоит отметить, что ранее воздушная тревога была объявлена в Запорожской и Днепропетровской областях. Там предупреждают об угрозе атаки беспилотников типа "Шахед".
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