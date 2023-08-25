В Украине в шестой раз объявили масштабную воздушную тревогу: сообщают о взлете МиГ-31К

В Украине в шестой раз за день объявили масштабную воздушную тревогу, которая распространилась на все регионы страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

В Воздушных силах ВСУ сообщают, что причиной воздушной тревоги является взлет истребителя МиГ-31К и связанная с этим ракетная угроза.

До окончания воздушной тревоги всех просят находиться в укрытиях, или по возможности соблюдать правило "двух стен".

Где объявлена тревога

По состоянию на 23:40 карта воздушных тревог в Украине выглядит следующим образом:

Стоит отметить, что ранее воздушная тревога была объявлена в Запорожской и Днепропетровской областях. Там предупреждают об угрозе атаки беспилотников типа "Шахед".