В Україні вперше вручили підозру після криміналізації контрабанди: деталі справи

В Україні вручили першу підозру після криміналізації контрабанди. Підозру отримав житель Чернівецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
За даними слідства, житель Чернівецького району, прямуючи з Румунії в Україну через пункт пропуску "Порубне-Сірет", для проходження митного контролю обрав смугу руху "зелений коридор". Цим він засвідчив, що не переміщує товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню.
Проте під час перевірки авто митники виявили та вилучили 55 коробок з фільтр-паличками для виготовлення сигарет. Вони були заховані у спеціально облаштованому сховищі у вантажному відсіку.
Вартість вилученої сировини сягає майже 13 млн гривень.
Чоловіку повідомили про підозру у контрабанді імпортованої сировини для виготовлення тютюнових виробів (ч. 1 ст. 201-3 КК України).
Фото: на Чернівецькій митниці виявили контрабанду (gp.gov.ua)
Україна відмовилася від криміналізації контрабанди у 2011 році, щоб зменшити тиск на бізнес з боку правоохоронних органів.
Минулого року в Україні вирішили повернутися до кримінальної відповідальності за товарну контрабанду. У грудні 2023 року Верховна Рада ухвалила закон про криміналізацію контрабанди. Того ж місяця президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.
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