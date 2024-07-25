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В Украине впервые вручили подозрение после криминализации контрабанды: детали дела

Фото: в Украине впервые вручили подозрение после криминализации контрабанды (flickr)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине вручили первое подозрение после криминализации контрабанды. Подозрение получил житель Черновицкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, житель Черновицкого района, следуя из Румынии в Украину через пункт пропуска "Порубное-Сирет", для прохождения таможенного контроля выбрал полосу движения "зеленый коридор". Этим он показал, что не перемещает товаров, подлежащих обязательному декларированию.

Однако при проверке авто таможенники обнаружили и изъяли 55 коробок с фильтр-палочками для изготовления сигарет. Они были спрятаны в специально обустроенном хранилище в грузовом отсеке.

Стоимость изъятого сырья составляет почти 13 млн гривен.

Мужчине сообщили о подозрении в контрабанде импортированного сырья для изготовления табачных изделий (ч. 1 ст. 201-3 УК Украины).

 

Фото: на Черновицкой таможне обнаружили контрабанду (gp.gov.ua)

 

Криминализация контрабанды в Украине

Украина отказалась от криминализации контрабанды в 2011 году, чтобы снизить давление на бизнес со стороны правоохранительных органов.

В прошлом году в Украине решили вернуться к уголовной ответственности за товарную контрабанду. В декабре 2023 года Верховная Рада приняла закон о криминализации контрабанды. В том же месяце президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

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