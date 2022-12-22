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В Україні вперше виставлять на приватизацію морський порт: названо ціну

Фото: морський порт в Україні виставлять на приватизацію вперше (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Україні вперше виставлять на приватизацію морський порт – "Усть-Дунайськ" на Одещині. Стартова ціна на підприємство складає 60 млн. грн.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Фонду держмайна.

"До великої війни про Усть-Дунайськ майже всі забули. Основні інвестиції йшли в інші морські порти. Але цього року "Усть-Дунайськ" почав відігравати найважливішу роль у світовій продовольчій безпеці. Він одним із перших відновив роботу після початку повномасштабного вторгнення РФ. Він має великий потенціал для розвитку українського експорту продовольства. Для цього потрібні інвестиції, які може принести приватний бізнес", – заявив голова Фонду держмайна Рустем Умеров.

За його словами, після 24 лютого порт було заблоковано, але вже 1 квітня відновив роботу – того дня звідти вийшло перше судно. З того часу порт перевалив на експорт 153 тисячі тонн зерна. Крім того, він обробляє імпортні вантажі, у тому числі сіль та рис. З 1 квітня порт перевищив 58,3 тисячі тонн імпортних споживчих товарів.

За січень-вересень 2022 року Усть-Дунайськ отримав 848 тисяч гривень чистого прибутку. За січень-листопад він сплатив понад 9 млн грн податків до бюджетів усіх рівнів.

Порт складається з трьох активів - самого порту у Вилковому Одеської області, портопункту "Кілія" в однойменному місті та бази обслуговування ліхтеровозів на острові Шабаш. Безпосередньо вантажно-розвантажувальні роботи проводяться в портопункті Кілія, розташованому на 54 км. річки Дунай.

Раніше ми писали, що Україна суттєво збільшила аграрний експорт. За 18 днів грудня з України експортовано 3,6 млн. тонн агропродукції та її переробки. Це на 800 тисяч тонн більше ніж за першу половину листопада.

Також раніше стало відомо, що за дев'ять місяців війни, незважаючи на перепони з боку російських агресорів, Україна експортувала 32,2 млн тонн агропродукції.

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