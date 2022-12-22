В Украине впервые выставят на приватизацию морской порт: названа цена

В Украине впервые выставят на приватизацию морской порт – "Усть-Дунайск" в Одесской области. Стартовая цена на предприятие составляет 60 млн грн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда госимущества.
"До большой войны об Усть-Дунайске почти все забыли. Основные инвестиции уходили в другие морские порты. Но в этом году "Усть-Дунайск" начал играть важнейшую роль в мировой продовольственной безопасности. Он одним из первых возобновил работу после начала полномасштабного вторжения РФ. У него большой потенциал для развития украинского экспорта продовольствия. Для этого нужны инвестиции, которые может принести частный бизнес", – заявил глава Фонда госимущества Рустем Умеров.
По его словам, после 24 февраля порт был заблокирован, но уже 1 апреля возобновил работу – в тот день оттуда вышло первое судно. С тех пор порт перевалил на экспорт 153 тысяч тонн зерна. Кроме того, он обрабатывает импортные грузы, в том числе соль и рис. С 1 апреля порт перевалил 58,3 тысяч тонн импортных потребительских товаров.
За январь-сентябрь 2022 года Усть-Дунайск получил 848 тысяч грн чистой прибыли. За январь-ноябрь он уплатил более 9 млн грн налогов в бюджеты всех уровней.
Порт состоит из трех активов - самого порта в Вилково Одесской области, портопункта "Килия" в одноименном городе и базы обслуживания лихтеровозов на острове Шабаш. Непосредственно погрузочно-разгрузочные работы производятся в портопункте Килия, расположенном на 54 км реки Дунай.
Ранее мы писали, что Украина существенно увеличила аграрный экспорт. За 18 дней декабря из Украины экспортировано 3,6 млн тонн агропродукции и ее переработки. Это на 800 тысяч тонн больше, чем за первую половину ноября.
Также ранее стало известно, что за девять месяцев войны, несмотря на преграды со стороны российских агрессоров, Украина экспортировала 32,2 млн тонн агропродукции.
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