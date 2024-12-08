В Україні вперше висловилися про падіння режиму Асада

Україна готова працювати над відновленням відносин з Сирією у майбутньому. Наразі необхідно докласти зусиль для стабілізації регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в X (Twitter).
"Асад пав. Так завжди було і буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна. Він завжди зраджує тих, хто на нього покладається. Зараз головна мета - відновити безпеку в Сирії та дієво захистити людей від насильства", - зазначив Сибіга.
Глава МЗС наголосив на важливості докласти зусиль для стабілізації регіону, забезпечити політичний діалог у Сирії для функціонування державних інституцій.
"Ми висловлюємо готовність прокласти шлях до відновлення відносин у майбутньому та підтверджуємо підтримку сирійського народу", - заявив міністр.
Варто зазначити, що коментар глави МЗС Андрія Сибіги був першою реакцією України на повалення режиму Башара Асада у Сирії.
У неділю, 8 грудня, сирійські повстанці зайшли до Дамаску, що ознаменувало крах режиму Башара Асада в Сирії. Варто додати, що урядові війська не чинили значного опору опозиційним силам.
ЗМІ повідомляють, що сам Асад вилетів з Дамаска російським літаком. Де зараз перебуває колишній сирійський диктатор - невідомо. Видання Reuters припускає, що Асад міг загинути в авіакатастрофі.
Росія на тлі подій у Сирії виводить свої кораблі з морських баз, а також перекидає залишки озброєння.
Більше про те, що відбувається у Сирії та де зараз може бути Асад - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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