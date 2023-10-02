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В Україні вперше виплатять винагороду викривачу корупції: отримає 13 млн гривен

Фото: в Україні вперше виплатять винагороду викривачу корупції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні суд вперше ухвалив рішення щодо виплати винагороду викривачу корупції. Він отримає понад 10 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції.

Зазначаться, що сьогодні перша інстанція Вищого антикорупційного суду затвердила угоду про визнання винуватості, яку уклали між прокурором САП та колишнім першим заступником начальника київської податкової служби.

У рішенні суду йшлося зокрема і про виплату винагороди викривачу, яка становить 13 млн 299 тисяч 950 гривень, що є першим позитивним рішенням. 

При цьому вирок ще може бути оскаржено в Апеляційній палаті ВАКС протягом 30 днів з дня його проголошення.

"Це без перебільшення історична подія, яка фундаментально закріплює формування культури викривання в Україні й стимулює викривачів повідомляти про факти корупції, які їм вдалося зафіксувати", - зазначають у НАЗК.

Так, за законодавством викривачу виплачуватиметься винагорода коштом державного бюджету України органами державного казначейства за процедурою безспірного списання.

 

Закон про викривачів корупції

У 2020 році в Україні набрав чинності закон, який гарантує право викривачів корупції на винагороду. При цьому документ звільняє викривачів корупції від юридичної відповідальності за повідомлення про можливі факти корупції, якщо вони виявилися помилковими.

6 вересня НАЗК запустило Єдиний портал повідомлень викривачів, на якому українці можуть повідомляти про факти корупції, свідками яких вони стали. На ньому також можна залишати й анонімні повідомлення.

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