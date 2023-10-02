В Украине впервые выплатят вознаграждение обличителю коррупции: получит 13 млн гривен

Отметятся, что сегодня первая инстанция Высшего антикоррупционного суда утвердила соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и бывшим первым заместителем начальника киевской налоговой службы.

В решении суда говорилось в частности и о выплате вознаграждения обличителю, которое составляет 13 млн 299 тысяч 950 гривен, что является первым положительным решением.

При этом приговор может быть обжалован в Апелляционной палате ВАКС в течение 30 дней со дня его оглашения.

"Это без преувеличения историческое событие, которое фундаментально закрепляет формирование культуры разоблачения в Украине и стимулирует обличителей сообщать о фактах коррупции, которые им удалось зафиксировать", - отмечают в НАПК.

Так, по законодательству обличителю будет выплачиваться вознаграждение за счет государственного бюджета Украины органами государственного казначейства по процедуре бесспорного списания.

Закон об обличителях коррупции

В 2020 году в Украине вступил в силу закон, который гарантирует право обличителей коррупции на вознаграждение. При этом документ освобождает разоблачителей коррупции от юридической ответственности за уведомление о возможных фактах коррупции, если они оказались ошибочными.

6 сентября НАПК запустило Единый портал сообщений обличителей, на котором украинцы могут сообщать о фактах коррупции, свидетелями которых они стали. На нем можно оставлять и анонимные сообщения.

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