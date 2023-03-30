В Україні вперше винесли вирок за депортацію цивільного населення з Криму

Повідомляється, що так звана "суддя" після окупації Криму перейшла на службу до незаконно створених судових органів та зайняла керівну посаду "голови Армянського міського суду Республіки Крим". Жінка брала безпосередню участь у реалізації злочинної політики Росії, спрямованої на зміну демографічного складу населення у Криму.

Зазначається, що "суддя" достовірно знала, що з 2014 року мешканці Криму мають статус осіб, що перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права. Попри це вона ухвалила рішення про видворення кримчанина з території півострова.

У прокуратурі пояснюють, що незаконне рішення було мотивоване нібито відсутністю дозвільних документів та недотриманням "правил перебування на території РФ". Проте ніякі додаткові дозволи окупаційної адміністрації для проживання українців у Криму не передбачені національним законодавством.

Так, зазначене є серйозним порушенням вимог ст. 49 Конвенції про захист цивільного населення 1949 року, яка забороняє, незалежно від мотивів, здійснювати примусове індивідуальне чи масове переселення або депортацію осіб з окупованої території.

"Це перший в Україні вирок за депортацію цивільного населення з окупованого півострова. Свого роду прецедент у національній правовій системі. Ми бачимо, як послідовна та наполеглива робота органів правопорядку автономії руйнує міф про "безкарність окупаційної влади в Криму", - сказав керівник прокуратури АР Крим та Севастополя Ігор Поночовний.

Повідомляється, що зараз ще три обвинувальні акти про аналогічні злочини розглядаються судами. До суду Гааги скеровано три повідомлення з доказами масового видворення українців з тимчасово окупованого Криму, насильницького переміщення жителів на материкову частину України, депортації кримських в’язнів до місць позбавлення волі в Росії.