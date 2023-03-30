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В Украине впервые вынесли приговор за депортацию гражданского населения из Крыма

Иллюстративное фото: в Украине впервые вынесли приговор за депортацию гражданского населения из Крыма (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

"Судью", которая причастна к депортации крымчанина с территории оккупированного полуострова, заочно приговорили к 10 годам лишения свободы. Ее признали виновной в нарушении законов и обычаев войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру АР Крыма и города Севастополя.

Сообщается, что так называемая "судья" после оккупации Крыма перешла на службу в незаконно созданные судебные органы и заняла руководящую должность "главы Армянского городского суда Республики Крым". Женщина участвовала в реализации преступной политики России, направленной на изменение демографического состава населения в Крыму.

Отмечается, что судья достоверно знала, что с 2014 года жители Крыма имеют статус лиц, которые находятся под защитой международного гуманитарного права. Несмотря на это, она приняла решение о выдворении крымчанина с территории полуострова.

В прокуратуре объясняют, что незаконное решение было мотивировано якобы отсутствием разрешительных документов и несоблюдением "правил пребывания на территории РФ". Однако никакие дополнительные разрешения оккупационной администрации для украинцев, которые проживают в Крыму, не предусмотрены национальным законодательством.

Так, указанное является серьезным нарушением требований ст. 49 Конвенции о защите гражданского населения 1949 г., которая запрещает, независимо от мотивов, осуществлять принудительное индивидуальное или массовое переселение или депортацию лиц с оккупированной территории.

"Это первый в Украине приговор за депортацию гражданского населения с оккупированного полуострова. Своего рода прецедент в национальной правовой системе. Мы видим, как последовательная и упорная работа органов правопорядка автономии разрушает миф о "безнаказанности оккупационных властей в Крыму", - сказал руководитель прокуратуры АР Крыма и Севастополя Игорь Поночевный.

Сообщается, что сейчас еще три обвинительных акта об аналогичных преступлениях рассматриваются судами. В суд Гааги направлены три сообщения с доказательствами массового выдворения украинцев с временно оккупированного Крыма, насильственного перемещения жителей на материковую часть Украины, депортации крымских заключенных в места лишения свободы в России.

Как сообщалось ранее, сотрудники ФСБ в Крыму допрашивают и избивают граждан Украины.

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КримСуд