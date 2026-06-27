UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

В Україні вперше вилучену у хакерів криптовалюту передали державі

11:45 27.06.2026 Сб
2 хв
Йдеться про сотні мільйонів гривень
aimg Марія Науменко
Фото: вилучені у міжнародних кіберзлочинців криптоактиви передали державі (Getty Images)

Криптовалюта, яку пов'язують із хакерським угрупованням, що атакувало компанії та громадян у Європі й США, вперше перейшла під контроль держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram Генерального прокурора України Руслана Кравченка.

"Сьогодні на криптогаманець АРМА перераховано понад 8,3 млн USDT – це понад 372 млн грн. Це перший випадок, коли арештовані криптоактиви фактично передано в управління державі", - зазначив Кравченко.

Йдеться про криптовалюту, яка зберігалася на гаманцях, підконтрольних учаснику міжнародного хакерського угруповання.

За даними слідства, його члени здійснювали кібератаки на громадян і компанії в країнах Європи та США, викрадали конфіденційну інформацію, вимагали викуп, а отримані кошти легалізовували в Україні через купівлю нерухомості, автомобілів та іншого дороговартісного майна.

Орієнтовні збитки від діяльності угруповання перевищують 100 млн доларів.

У межах розслідування правоохоронці затримали чотирьох учасників групи, зокрема її організатора. Усі вони наразі перебувають під вартою.

Загалом у справі арештовано активи на понад 11,1 млн доларів. Серед них житлові будинки, квартири, автомобілі, близько 1 млн доларів готівкою та криптовалюта в еквіваленті понад 8,3 млн доларів.

"Сучасна злочинність давно перейшла у цифровий простір. А розслідування кіберзлочинів давно вийшли за межі України", - підсумував генпрокурор.

Кіберзлочинність залишається одним із найприбутковіших напрямків для організованих злочинних груп.

Так, раніше СБУ спільно з правоохоронцями Латвії та Литви викрила у Дніпрі масштабну шахрайську мережу, яка під виглядом інвестицій у криптовалюту виманювала гроші у громадян країн ЄС.

За даними слідства, лише за рік її учасники незаконно отримали щонайменше 1,2 млн доларів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КриптоіндустріяОфіс ГенпрокурораАРМА