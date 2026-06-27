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В Украине впервые изъятую у хакеров криптовалюту передали государству

11:45 27.06.2026 Сб
2 мин
Речь идет о сотнях миллионов гривен
aimg Мария Науменко
Фото: изъятые у международных киберпреступников криптоактивы передали государству (Getty Images)

Криптовалюта, которую связывают с хакерской группировкой, атаковавшей компании и граждан в Европе и США, впервые перешла под контроль государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

"Сегодня на криптогаманец АРМА перечислено свыше 8,3 млн. USDT - это свыше 372 млн. грн. Это первый случай, когда арестованные криптоактивы фактически переданы в управление государству", - отметил Кравченко.

Речь идет о криптовалюте, которая хранилась на кошельках, подконтрольных участнику международной хакерской группировки.

По данным следствия, его члены осуществляли кибератаки на граждан и компании в странах Европы и США, угоняли конфиденциальную информацию, требовали выкуп, а полученные средства легализовывали в Украине из-за покупки недвижимости, автомобилей и другого дорогостоящего имущества.

Ориентировочный ущерб от деятельности группировки превышает 100 млн долларов.

В рамках расследования правоохранители задержали четырех участников группы, в том числе ее организатора. Все они находятся под стражей.

Всего по делу арестованы активы более чем на 11,1 млн долларов. Среди них жилые дома, квартиры, автомобили, около 1 млн долларов наличными и криптовалюта в эквиваленте более 8,3 млн долларов.

"Современная преступность давно перешла в цифровое пространство. А расследование киберпреступлений давно вышло за пределы Украины", - подытожил генпрокурор.

Киберпреступность остается одним из наиболее прибыльных направлений для организованных преступных групп.

Так ранее СБУ совместно с правоохранителями Латвии и Литвы разоблачила в Днепре масштабную мошенническую сеть , которая под видом инвестиций в криптовалюту выманивала деньги у граждан стран ЕС.

По данным следствия, только за год ее участники незаконно получили не менее 1,2 млн долларов.

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