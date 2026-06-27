В Украине впервые изъятую у хакеров криптовалюту передали государству

"Сегодня на криптогаманец АРМА перечислено свыше 8,3 млн. USDT - это свыше 372 млн. грн. Это первый случай, когда арестованные криптоактивы фактически переданы в управление государству", - отметил Кравченко.

Речь идет о криптовалюте, которая хранилась на кошельках, подконтрольных участнику международной хакерской группировки.

По данным следствия, его члены осуществляли кибератаки на граждан и компании в странах Европы и США, угоняли конфиденциальную информацию, требовали выкуп, а полученные средства легализовывали в Украине из-за покупки недвижимости, автомобилей и другого дорогостоящего имущества.

Ориентировочный ущерб от деятельности группировки превышает 100 млн долларов.

В рамках расследования правоохранители задержали четырех участников группы, в том числе ее организатора. Все они находятся под стражей.

Всего по делу арестованы активы более чем на 11,1 млн долларов. Среди них жилые дома, квартиры, автомобили, около 1 млн долларов наличными и криптовалюта в эквиваленте более 8,3 млн долларов.

"Современная преступность давно перешла в цифровое пространство. А расследование киберпреступлений давно вышло за пределы Украины", - подытожил генпрокурор.