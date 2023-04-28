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В Україні вперше судитимуть робітників підприємства за екоцид

Фото: в Україні вперше судитимуть за екоцид (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні вперше судитимуть за злочин проти природи (екоцид). Під суд підуть двоє працівників підприємства з Хмельницької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури вперше в історії незалежної України направили до суду справу за вчинення екоциду (ст. 441 ККУ).

Зазначається, що до правоохоронців надходили численні скарги щодо масової загибелі рослин і тварин у річці, яка є притокою річки Случ. Водний об’єкт розташовується у межах Хмельницької та Житомирської областей.

За даними слідства, начальник та майстер підрозділу тепловодопостачання підприємства, яке займається виготовленням картонно-паперової продукції, з жовтня 2017-го по січень 2021 року не забезпечили якісне та комплексне очищення стоків від забруднюючих речовин. Вони систематично скидали токсичні стоки у річку.

Черед дії зловмисників на ділянці близько 4 кілометрів від підприємства знищені всі живі організми, зруйновано гідроекосистему. Експертиза визначила, що стан вод у річці "дуже брудний".

Фото: в Україні вперше судитимуть за екоцид (t.me/pgo_gov_ua)

Нагадаємо, раніше в "Енергоатомі" повідомили, що росіяни спровокували на Запорізькій АЕС екологічну катастрофу. Дії окупантів можуть призвести до масового мору риби у ставці-охолоджувачі.

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