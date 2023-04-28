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В Украине впервые будут судить работников предприятия за экоцид

Фото: в Украине будут впервые судить за экоцид (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине будут впервые судить за преступление против природы (экоцид). Под суд пойдут два работника предприятия из Хмельницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры впервые в истории независимой Украины направили в суд дело за совершение экоцида (ст. 441 УК).

Отмечается, что правоохранители получали многочисленные жалобы по массовой гибели растений и животных в реке, которая является притоком реки Случ. Водный объект находится в пределах Хмельницкой и Житомирской областей.

По данным следствия, начальник и мастер подразделения тепловодоснабжения предприятия, занимающегося изготовлением картонно-бумажной продукции, с октября 2017 по январь 2021 года не обеспечили качественную и комплексную очистку стоков от загрязняющих веществ. Они систематически сбрасывали токсичные стоки в реку.

В результате действия злоумышленников на участке около 4 километров от предприятия уничтожены все живые организмы, разрушена гидроэкосистема. Экспертиза определила, что состояние вод в реке "очень грязное".

Фото: в Украине будут впервые судить за экоцид (t.me/pgo_gov_ua)

Напомним, ранее в "Энергоатоме" сообщили, что россияне спровоцировали на Запорожской АЭС экологическую катастрофу. Действия оккупантов могут привести к массовой гибели рыбы в ставке-охладителе.

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Хмельницкая областьЭкологическая катастрофаОфис Генпрокурора