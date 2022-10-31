ua ru
Пн, 31 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни спровокували на Запорізькій АЕС екологічну катастрофу: що відомо

Новость на русском →
Енергодар, Понеділок 31 жовтня 2022 12:08
Росіяни спровокували на Запорізькій АЕС екологічну катастрофу: що відомо Фото: окупанти спровокували екологічну катастрофу на Запорізькій АЕС (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти на Запорізькій АЕС спровокували екологічну катастрофу. Дії росіян призведуть до мору тисяч тонн риби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".

Внаслідок зупинки енергоблоків АЕС тепла вода не потрапляє у ставок-охолоджувач. Через це температура води впала до близько +13 градусів.

У "Енергоатомі" пояснюють, що у ставку мешкають два типи риб - тепловодна терапія та азійський сом, які були завезені близько 25 років тому для забезпечення екологічної чистоти. Риби виконують певну санітарну функцію, знищують зелені водорості й забезпечуючи чистоту охолоджувальних трубок конденсатора турбіни.

"За сприятливих умов, коли температура взимку ніколи не опускалася нижче +18 градусів, риба розмножувалася. Тож якщо температура води в ставку-охолоджувачі не підніметься найближчим часом, на берег викине близько тисячі тонн дохлої риби", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Запорізька АЕС відключилася від енергомережі через обстріли 17 жовтня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕС Екологічна катастрофа
NEWS
Росія зранку завдала масованого удару по Україні: усі актуальні подробиці
Росія зранку завдала масованого удару по Україні: усі актуальні подробиці
DAILY
Знову за старе. Росія відкрила "зерновий фронт" та загрожує експорту з України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Знову за старе. Росія відкрила "зерновий фронт" та загрожує експорту з України