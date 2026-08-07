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В Україні вперше провели онлайн-змагання з FPV-перегонів: як це виглядало

12:35 07.08.2026 Пт
2 хв
Хто став першим чемпіоном українських "Патріотичних FPV-перегонів"?
aimg Лев Шевченко
Фото: скриншот перегонів (Victory Drones)

В Україні пройшов перший офіційний онлайн-турнір "Fight & Flight. Патріотичні FPV-перегони" у симуляторі Ukrainian Fight Drone Simulator. Змагання зібрали понад 200 пілотів з усієї країни та започаткували нову українську FPV-дисципліну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на організаторів турніру — Drone Fight Group та Victory Drones.

Патріотичні FPV-перегони: як це було

1 серпня у симуляторі Ukrainian Fight Drone Simulator: Starter Edition відбувся перший офіційний український онлайн-турнір "Fight & Flight. Патріотичні FPV-перегони". Змагання об'єднали військових і цивільних пілотів дронів з усієї України та стали першим кроком до створення нової української FPV-дисципліни.

Із 208 зареєстрованих учасників понад 170 пілотів пройшли кваліфікацію, а в піковий момент одночасно на трасі перебували 175 учасників. Протягом дня вони виконали сотні спроб проходження траси на віртуальній локації острова Зміїний, борючись за вихід до фіналу.

Фото: скриншот перегонів (Victory Drones)

До фінального етапу вийшли 16 найкращих пілотів, які змагалися за олімпійською системою: чвертьфінали, півфінали та гранд-фінал визначили топ-3 переможців першого чемпіонату. Загалом організатори відзначили 24 переможців у різних номінаціях — призи отримали не лише найсильніші за результатами перегонів, а й учасники, яких визначив випадковий розіграш.

Фото: переможці перегонів (Victory Drones)

Призовий фонд турніру перевищив 200 000 гривень та включав FPV-дрони, пульти керування, сертифікати, мерч і Steam-ключі від 8 українських партнерів. Фінал транслювався наживо та є доступним у записі на YouTube-каналі Victory Drones.

Читайте також: Литва планує налагодити випуск українських дронів, - міністр оборони

Наступний чемпіонат буде у вересні

Організатори вже працюють над розвитком проєкту. До наступного турніру планується запуск окремого сайту, де буде зібрана вся інформація про змагання: календар подій, рейтинги учасників, результати, партнери та новини.

Надалі Fight & Flight розвиватиметься як серія регулярних чемпіонатів із різними форматами випробувань — від класичних FPV-перегонів до турнірів на точність і швидкість проходження маршрутів та інших дисциплін, що перевірятимуть майстерність пілотів.

Наступний турнір Fight & Flight попередньо запланований на 5 вересня 2026

РБК-Україна також розповідало, як в Україні готують операторів дронів і яка роль виробників у цьому процесі.

Крім того, читайте про те, як ЗСУ задіюють тренажери для навчання операторів дронів та чому зростає їхня роль на фронті.

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