В Украине впервые приватизировали морской порт

В Украине впервые успешно приватизировали морской порт. Речь идет об "Усть-Дунайске" в Одесской области, который в рамках аукциона продали за 201 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Фонда государственного имущества.

Порт возобновил работу с 1 апреля и с тех пор переправил на экспорт 153 тысячи тонн зерна и 58,3 тысяч тонн импортных потребительских товаров. При этом проектная способность - 4,1 млн тонн. В настоящий момент порт работает всего на 5% своих мощностей.

Порт состоит из трех активов - самого порта в Вилково Одесской области, портопункта "Килия" в одноименном городе и базы обслуживания лихтеровозов на острове Шабаш. Непосредственно погрузочно-разгрузочные работы производятся в портопункте "Килия", расположенном на 54 км реки Дунай.

"До большой войны об “Усть-Дунайске” почти все забыли, но он одним из первых возобновил работу после начала полномасштабного вторжения российской армии. У него большой потенциал для развития украинского экспорта продовольствия. Но для этого нужны инвестиции, которые может принести частный бизнес", - отмечает глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Там также рассказали, что до полномасштабного вторжения РФ основные инвестиции уходили в другие морские порты.

" После приватизации новый владелец "Усть-Дунайска" сможет направлять частные инвестиции на активизацию деятельности этого работающего порта", - подчеркнули в ФГИ.

Как известно, у победителя аукциона есть 20 рабочих дней на уплату стоимости лота после дня завершения аукциона. Только после поступления средств в бюджет подписывается договор купли-продажи.