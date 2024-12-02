В Україні вперше показали аналог "Шахеда": у ЗМІ розповіли про його відмінності від оригіналу

Що передувало

Сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув з візитом до Києва. Під час цього президент Володимир Зеленський показав Шольцу виробництво українських безпілотників.

Саме на фото з виставки і видно дрон, який за своєю формою нагадає зменшену копію іранського "Шахеда".

Фото: український "Шахед" (president.gov.ua)

Що відомо про дрон

Як пише Defense Express, ймовірно, український безпілотник було зроблено за дуже схожою аеродинамічною схемою як і іранський дрон. Він виготовлений у вигляді літаючого крила та вертикальних стабілізаторів на закінцівках.

Попри це, український дрон не є аналогом Shahed-136, адже малоймовірно, що він далекобійний. Про це свідчать його розміри, які стають зрозумілішими на фото з інших ракурсів.

Ймовірно, український безпілотник має десь 1,5 метра розмаху крила та довжини. А ось Shahed-136 має довжину 3,75 метра, а розмах крила у 2,5 метра. Можна помітити, що український дрон оснащений електричним двигуном, який забезпечує значно меншу дальність польоту ніж двигун внутрішнього згорання.

Фото: український "Шахед" (president.gov.ua)

Це свідчить про те, що дальність польоту такого дрона та вага його бойової частини значно менші ніж в іранського прототипа. Але варто зауважити, що український дрон має інше призначення.

На думку Defense Express, український дрон є баражуючим боєприпасом, який призначений для ураження цілей у ближньому тилу противника. На це вказують такі деталі, як антени та отвір у носовому обтічнику, який може бути камерою.

Скоріше за все, мова йде про абсолютно іншу категорію засобів ураження. Цей дрон, ймовірно, може діяти на дальності до 50-100 км та уражати бронетехніку, артилерію та інші аналогічні ворожі цілі.

Варто також зауважити, що Офісі президента заявили, що Шольцу було показано дрони "вітчизняного виробництва, а також створені в Україні в межах співпраці з німецькими компаніями".