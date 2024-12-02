В Украине впервые показали аналог "Шахеда": в СМИ рассказали о его отличиях от оригинала

Что предшествовало

Сегодня канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с визитом в Киев. Во время этого президент Владимир Зеленский показал Шольцу производство украинских беспилотников.

Именно на фото с выставки и видно дрон, который по своей форме напомнит уменьшенную копию иранского "Шахеда".

Фото: украинский "Шахед" (president.gov.ua)

Что известно о дроне

Как пишет Defense Express, вероятно, украинский беспилотник был сделан по очень похожей аэродинамической схеме как и иранский дрон. Он изготовлен в виде летающего крыла и вертикальных стабилизаторов на законцовках.

Несмотря на это, украинский дрон не является аналогом Shahed-136, ведь маловероятно, что он дальнобойный. Об этом свидетельствуют его размеры, которые становятся более понятными на фото с других ракурсов.

Вероятно, украинский беспилотник имеет где-то 1,5 метра размаха крыла и длины. А вот Shahed-136 имеет длину 3,75 метра, а размах крыла в 2,5 метра. Можно заметить, что украинский дрон оснащен электрическим двигателем, который обеспечивает значительно меньшую дальность полета чем двигатель внутреннего сгорания.

Фото: украинский "Шахед" (president.gov.ua)

Это свидетельствует о том, что дальность полета такого дрона и вес его боевой части значительно меньше, чем у иранского прототипа. Но стоит заметить, что украинский дрон имеет другое назначение.

По мнению Defense Express, украинский дрон является барражирующим боеприпасом, который предназначен для поражения целей в ближнем тылу противника. На это указывают такие детали, как антенны и отверстие в носовом обтекателе, которое может быть камерой.

Скорее всего, речь идет о совершенно другой категории средств поражения. Этот дрон, вероятно, может действовать на дальности до 50-100 км и поражать бронетехнику, артиллерию и другие аналогичные вражеские цели.

Стоит также заметить, что в Офисе президента заявили, что Шольцу были показаны дроны "отечественного производства, а также созданные в Украине в рамках сотрудничества с немецкими компаниями".