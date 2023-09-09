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До України вперше з початку повномасштабної війни прибув голова МЗС Японії

Фото: Хаяші Йошімаса, голова Міністерства закордонних справ Японії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

До України прибув голова Міністерства закордонних справ Японії Хаяші Йошімаса. Це його перший візит з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу посольства Японії в Україні.

 

Як писало МЗС Японії, під час свого візиту до Києва Хаясі та його український колега Дмитро Кулеба обговорять участь України у роботі міжнародної спільноти, щоб "якнайшвидше покласти край російському вторгненню";

Зокрема зазначалось, що голову МЗС Японії супроводжують керівники японських фірм, у тому числі Хіроші Мікітані, засновник та генеральний директор Rakuten Group. 

"Ми сподіваємося, що у цих компаній буде можливість безпосередньо вислухати та спілкуватися з потребами відновлення та реконструкції української сторони, що стане початком поглиблення участі японських компаній у майбутній допомозі у реконструкції України", - зазначили в пресслужбі

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