В Україні вперше офіційно дозволили ввезення медичного канабісу

Медичний канабіс в Україні

Раніше РБК-Україна писало, що у серпні 2024 року в Україні офіційно запрацював закон про легалізацію медичного канабісу. Він дозволяє обіг препаратів на основі конопель для медичних, наукових і промислових потреб.

Препарати з канабісу застосовуватимуть для лікування ПТСР, онкології, епілепсії, розсіяного склерозу та хронічного болю. Ліки відпускатимуть лише за електронним рецептом, а їх виробництво та продаж суворо контролюватимуться. Перший препарат на основі медичного канабісу зареєстрували в Україні у січні нинішнього року.

За даними МОЗ, такі препарати можуть знадобитися понад 6 млн українців, зокрема військовим і цивільним, які постраждали через війну.

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