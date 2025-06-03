В Украине впервые официально разрешили ввоз медицинского каннабиса

Медицинский каннабис в Украине

Ранее РБК-Украина писало, что в августе 2024 года в Украине официально заработал закон о легализации медицинского каннабиса. Он разрешает оборот препаратов на основе конопли для медицинских, научных и промышленных нужд.

Препараты из каннабиса будут применять для лечения ПТСР, онкологии, эпилепсии, рассеянного склероза и хронической боли. Лекарства будут отпускать только по электронному рецепту, а их производство и продажа будут строго контролироваться. Первый препарат на основе медицинского каннабиса зарегистрировали в Украине в январе нынешнего года.

По данным Минздрава, такие препараты могут понадобиться более 6 млн украинцев, в том числе военным и гражданским, пострадавшим из-за войны.

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