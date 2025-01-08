В Україні офіційно зареєстрували перші ліки на основі канабісу: кому їх призначатимуть

В Україні офіційно зареєстровано перші ліки на основі медичного канабісу. Це оральні краплі іспанського виробництва, які можуть з’явитися в аптеках вже на початку 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на членкиню парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольгу Стефанишину та благодійний фонд "Пацієнти України" .

Препарати будуть доступні за електронним рецептом, який виписуватимуть лікарі для пацієнтів із хронічним болем, синдромом Туретта, хворобою Паркінсона, фармрезистентною епілепсією, анорексією внаслідок ВІЛ та іншими станами. За оцінками МОЗ, такі ліки потрібні понад 6 мільйонам українців.

Окрім оральних крапель, у 2024 році МОЗ затвердило інші форми ліків – капсули, дентальні пасти та гелі. Відпуск ліків можливий лише в аптеках із трьома ліцензіями: на виготовлення, роздрібну торгівлю та обіг наркотичних речовин.

У повідомленні благодійного фонду йдеться, що пацієнтська спільнота наголошує на необхідності розширення списку показань до застосування медичного канабісу, зокрема для лікування посттравматичного стресового розладу (ПТСР). Наразі пацієнти з іншими діагнозами можуть отримати ліки за рішенням лікарсько-консультативної комісії.