В Україні вперше за кілька днів оголосили масштабну тривогу

Перша масштабна тривога за кілька днів

Варто зауважити, що востаннє масштабну тривогу в Україні оголошували в ніч із 25 на 26 липня. Тоді росіяни також піднімали повітря МіГ-31К.

Тривогу у всіх регіонах України через МіГ-31К оголошують щоразу, оскільки літаки можуть нести гіперзвукові ракети "Кинжал". Таке озброєння росіяни можуть запустити по будь-якій точці країни, оскільки це дозволяє радіус його дії.

Росіяни вже неодноразово били по Україні ракетами "Кинжал". Але українські захисники збивали частину цілей, це було можливо за допомогою переданих союзниками систем протиповітряної оборони Patriot.

До речі, вчора, 29 липня, росіяни намагалися атакувати Україну "Шахедами". Тоді українські захисники збили дев'ять дронів із десяти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.