В Україні оголошено масштабну тривогу: злетів російський МіГ-31К

У ніч з 25 на 26 липня по всій території України оголошено повітряну тривогу. Причиною став зліт російського МіГ-31К та рух дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 00:33, повітряну тривогу оголошено у Чернігівській, Сумській, Миколаївській, Херсонської та Донецькій областях. Також тривога продовжується у Луганській області та в окупованому Криму.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка", - йдеться у повідомленні о 00:12.

Нагадаємо, що раніше ввечері, 25 липня, в Росії було помічено зліт шести бортів ворожої авіації. Серед них були літаки Ту-95 і Ту-22.

Також РБК-Україна писало, що в Харківській області зафіксували найдовшу повітряну тривогу з початку повномасштабної війни. Вона тривала понад дві доби.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.