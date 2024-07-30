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В Украине впервые за несколько дней объявили масштабную тревогу

Украина, Вторник 30 июля 2024 20:21
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В Украине впервые за несколько дней объявили масштабную тревогу Иллюстративное фото: в Украине впервые за несколько дней объявили масштабную тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине сегодня, 30 июля, вечером объявили масштабную воздушную тревогу. Причина - взлет российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и карту воздушных тревог.

По информации военных, ракетная опасность сейчас для всех регионов Украины.

В Украине впервые за несколько дней объявили масштабную тревогуФото: карта воздушных тревог (скриншот)

Тревога связана с тем, что россияне подняли МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" (Нижегородская область).

Обновлено 20:25

В Украине объявили отбой воздушной тревоги из-за МиГ-31К.

Первая масштабная тревога за несколько дней

Стоит заметить, что последний раз масштабную тревогу в Украине объявляли в ночь с 25 на 26 июля. Тогда россияне также поднимали в воздух МиГ-31К.

Тревогу во всех регионах Украины из-за МиГ-31К объявляют каждый раз, поскольку такие самолеты могут нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Такое вооружение россияне могут запустить по любой точке страны, поскольку это позволяет радиус его действия.

Россияне уже неоднократно били по Украине ракетами "Кинжал". Но украинские защитники сбивали часть целей, это было возможно при помощи переданных союзниками систем противовоздушной обороны Patriot.

К слову, вчера, 29 июля, россияне пытались атаковать Украину "Шахедами". Тогда украинские защитники сбили девять дронов из десяти.

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