UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

В Україні "вперлися в стелю" з протезуванням: міністр назвав ключові проблеми системи

Ілюстративне фото: в Україні спостерігаються проблеми з протезуванням (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава, Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов

В Україні існують серйозні системні проблеми у сфері протезування, які обмежують можливості надання високофункціональних протезів навіть за наявності значного фінансування.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив міністр соціальної політики Денис Улютін.

За його словами, протезування є "окремою великою дискусією", під час якої держава ідентифікувала щонайменше чотири ключові проблеми. Йдеться про маршрут пацієнта, систему навчання фахівців, формування вартості протезів, а також реабілітацію та подальшу підтримку людини після встановлення протеза.

Міністр наголосив, що кожен із цих елементів потребує чітких і скоординованих рішень, оскільки на протезування та допоміжні засоби реабілітації виділяються значні кошти. У 2026 році бюджет на ці потреби становить близько 10 млрд гривень.

Водночас, за словами Улютіна, система фактично досягла межі своїх можливостей. Наразі в Україні можуть забезпечити приблизно 11 тисяч високофункціональних протезувань на рік, і збільшити цю цифру неможливо без глибокої реформи.

"Ми вперлися в стелю, і вище відштовхнутися не можемо, тому що сама система цього не дозволяє", - зазначив міністр.

Для вирішення проблем Міністерство соціальної політики спільно з МОЗ створило робочу групу, яка напрацювала дорожню карту з модернізації системи протезування. До обговорення залучили всіх ключових стейкхолдерів, а затвердження плану реформ очікується найближчим часом.

Нагадаємо, в Україні запустили онлайн-платформу для інформування про протезування. Там можна знайти усю актуальну інформацію про державну програму протезування.

Раніше РБК-Україна писало, що Кабмін спростив процедуру отримання протезів для учасників бойових дій із ампутаціями кінцівок. Нововведення передбачають розширення можливостей забезпечення високофункціональними протезами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство соціальної політикипротезВійна в Україні