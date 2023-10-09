В Україні на вокзалах і поїздах розпочали роботу залізничні маршали

Головним завданням таких маршалів є контроль ситуації в пасажирських перевезеннях, а також своєчасне реагування у разі потреби.

У чому відмінність маршалів від охорони

Як пояснили в УЗ, на відміну від своїх колег-охоронців, які працюють на об'єктах залізниці у службовій формі з усіма знаками розрізнення, маршали працюють інкогніто і не публічно.

" Тож ні добропорядні громадяни, ні зловмисники не знають про ловців на правопорушників", - зазначається у повідомленні.

Подібна модель роботи підрозділів безпеки поширена на авіаційних маршрутах.

За словами голови правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Лященка, перед залізничними маршалами у поїздах та на вокзалах стоїть завдання "оцінити ризики та оперативно відреагувати на загрозу, яка може виникати під час подорожі пасажирів".

"Також це всі спеціально підготовлені фахівці", - додав він.

Робота маршалів розпочалася у вересні

Перші маршали УЗ розпочали свою роботу минулого місяця на одному з популярних західних напрямків, яке "вимагає більшої уваги для забезпечення безпеки пасажирів", повідомили в компанії.

Посилення безпеки на залізничних об'єктах

Після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну УЗ посилила контроль безпеки на залізничних об'єктах - зокрема, на вокзалах з метою недопущення перевезення громадянами вибухонебезпечних та інших не дозволених для перевезення речовин та зброї без належного дозволу.

Також в Укрзалізниці нагадали, що в рамках реалізації проекту "Залізна безпека" було запроваджено супровід воєнізованої охорони у 9 пасажирських поїздах.